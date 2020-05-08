"Нічого нового" — в РФ отримали текст меморандуму України
|19:20 26.05.2020
|Крым
Меморандум, який Україна подала в Міжнародний трибунал ООН, вже проаналізували у Росії і заявили, що нічого нового в цьому документі не знайшли.
Про це повідомила пресслужба російського МЗС, пише ZN,UA.
"Меморандум не містить принципово нових елементів в порівнянні з поданою раніше Україною позовною заявою. При цьому Київ змушений враховувати передачу моряків і кораблів Україні, яка відбулася восени 2019 року, що суттєво "урізала" список первинних претензій", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що до 22 серпня Росія повинна надати свої юрисдикційні заперечення щодо цієї справи.
В МЗС вкотре наголосили на тому, що інцидент в Керченській протоці у листопаді 2018 року був "провокацією з боку України".
18 листопада минулого року Росія повернула Україні захоплені в 2018 році кораблі ВМС. 20 листопада їх за допомогою буксирів доставили до порту Очакова. При цьому в Москві продовжують стверджувати, що повернення кораблів не пов'язано з рішенням Міжнародного трибунала ООН з морського права, а є нібито "жестом доброї волі".
Кораблі майже рік простояли в порту окупованої Керчі, а перед виведенням на них проводилися роботи: росіяни заклали пробоїни в бортах катерів. При цьому вони демонтували з кораблів все обладнання, вилучили боєприпаси і документи, зробивши катери непридатними. Те що росіяни не вкрали, вони зламали і розбили.
Військовополонені моряки повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами, проте РФ не закрила кримінальні справи в їх відношенні і продовжує обвинувачувати українських військових у порушенні "російського кордону".
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