Меморандум, який Україна подала в Міжнародний трибунал ООН, вже проаналізували у Росії і заявили, що нічого нового в цьому документі не знайшли.

Про це повідомила пресслужба російського МЗС, пише ZN,UA.

"Меморандум не містить принципово нових елементів в порівнянні з поданою раніше Україною позовною заявою. При цьому Київ змушений враховувати передачу моряків і кораблів Україні, яка відбулася восени 2019 року, що суттєво "урізала" список первинних претензій", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що до 22 серпня Росія повинна надати свої юрисдикційні заперечення щодо цієї справи.

В МЗС вкотре наголосили на тому, що інцидент в Керченській протоці у листопаді 2018 року був "провокацією з боку України".

18 листопада минулого року Росія повернула Україні захоплені в 2018 році кораблі ВМС. 20 листопада їх за допомогою буксирів доставили до порту Очакова. При цьому в Москві продовжують стверджувати, що повернення кораблів не пов'язано з рішенням Міжнародного трибунала ООН з морського права, а є нібито "жестом доброї волі".

Кораблі майже рік простояли в порту окупованої Керчі, а перед виведенням на них проводилися роботи: росіяни заклали пробоїни в бортах катерів. При цьому вони демонтували з кораблів все обладнання, вилучили боєприпаси і документи, зробивши катери непридатними. Те що росіяни не вкрали, вони зламали і розбили.

Військовополонені моряки повернулися в Україну 7 вересня в рамках обміну утримуваними особами, проте РФ не закрила кримінальні справи в їх відношенні і продовжує обвинувачувати українських військових у порушенні "російського кордону".