У прем'єра Молдови хочуть забрати паспорт Румунії за критику Бухареста
|18:40 26.05.2020
|Молдова
Депутат парламенту Румунії Костянтин Кодряну звернувся до Національного органу з питань громадянства з вимогою позбавити прем'єр-міністра Молдови Іона Кіку румунського паспорта.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Причина - нібито очорнення Румунії заявами, які "обурили суспільство на обох берегах Прута", пояснив депутат.
Зауважимо, в Молдові дозволене подвійне громадянство. Чинний глава уряду Іон Кіку має румунський паспорт.
"Позбавлення громадянства - це природний і обов'язковий крок румунської держави, коли людина, яка отримала румунський паспорт, завдає шкоди іміджу країни і її престижу. Не можна нескінченно терпіти румунофобію тих, хто отримує румунське громадянство і користується усіма його перевагами", - заявив Костянтин Кодряну.
Румунський депутат обурився відповіддю прем’єр-міністра Молдови на критику з боку румунського євродепутата Зігфріда Мурешана. Мурешан заявляв, що уряд Молдови не справляється з коронавірусною кризою, а найкращим урядом в країні був кабмін під керівництвом Майї Санду.
Кіку у відповідь розкритикував антикорупційні зусилля та відповідь на пандемію з боку уряду Румунії.
"Що ти зробив для своєї країни, адже вона стогне від найбільшої корупції в Європі? У тебе в одній Сучаві хворих коронавірусом стільки, скільки половина всіх тих, що заразилися в Молдові. І лікарів приблизно стільки ж", - заявляв прем’єр-міністр Молдови.
Міністерство закордонних справ Румунії засудило Кіку за критику на адресу депутата Європарламенту. У відомстві зазначили, що подібні заяви "демонструють неповагу до Румунії і двосторонніх відносин стратегічного партнерства з євроінтеграції Молдови".
Депутат Європарламенту Еуджен Томак теж закликав забрати у Кіку румунський паспорт.
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