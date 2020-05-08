Є шанс забрати ув’язнених моряків танкеру RUTA - представник омбудсмена
|18:20 26.05.2020
|Украина
Міністерство закордонних справ домовляється про звільнення українських моряків танкеру RUTA, яких ув’язнили в Лівії.
Є шанс забрати їх через пандемію і загрозу життю. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в південних областях Олександр Остапенко, передає УНН.
“З приводу RUTA. Є шанс забрати цих моряків. Я знаю, що буквально два дні тому говорив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з міністром закордонних справ Лівії і підставою їх звільнення може бути якраз пандемія і загроза здоров’ю і життю людей наших, українців, які утримуються там сьогодні під вартою у Лівії… Я знаю, що лівійська сторона навіть погодилася під заставу - 21 тис. доларів за кожну особу (випустити, - ред.). Але за умов, що ця особа буде з’являтися по першій вимозі на судовий процес”, - сказав Олександр Остапенко.
Він зазначив, що внаслідок порушеної логістики це дуже важко сьогодні забезпечити.
“Я думаю, що випустять. Домовляться і треба сподіватися на краще. І наші моряки будуть у нас в Одесі”, - додав Олександр Остапенко.
Міністерство закордонних справ, спільно з судновласником, два місяці домовлялось про ціну викупу моряків з піратського полону у Гвінейській затоці.
Про сказав представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в південних областях Олександр Остапенко, передає УНН.
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