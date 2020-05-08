Фігурант Білогірської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Айдер Джапаров має намір витребувати перекладача з арабської мови, щоб спростувати результати так званої експертизи під час судового процесу, призначеного на 3 червня.

Про це розповів Генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський після зустрічей з фігурантами «справи Хізб ут-Тахрір», а також громадянським журналістом Наріманом Мемедеміновим, повідомляє Укрінформ з посиланням на Кримську солідарність.

«Вважаю, його (Айдера Джапарова - ред.) вислови неодноразово стрясуть стіни Південного окружного військового суду - налаштований він рішуче! Каже, що збирається витребвати перекладача з арабської мови, бо є про що запитати і суд, і обвинувачення про так звану «експертизу», - розповів Малишевський.

Інший політв'язень - цивільний журналіст Наріман Мемедемінов - під час зустрічі з Генконсулом передавав вітання і слова подяки всім, хто його підтримує.

Як повідомив Малишевський, Мемедемінов готується до етапування до колонії-поселення для відбування покарання.

«З приводу очікуваного невдовзі його етапування, він не подав навіть і виду, що переймається. Упевнений в собі, і з щирими очікуваннями, що «незабаром все вирішиться, і всі ми повернемося на свою землю», домовилися побачитися через півроку в Києві за філіжанкою кави», - розповів Малишевський.

Як повідомлялося, 14 травня Військовий апеляційний суд міста Власиха (Московська область) залишив чинним вирок цивільному журналісту Наріману Мемедемінову, якого раніше Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону засудив до двох з половиною років позбавлення волі.

Фігурант Білогірської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Айдер Джапаров був затриманий після обшуку у нього вдома 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи відбуваються в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь в діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».