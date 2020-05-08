В Крыму шесть лет назад пропал активист Тимур Шаймарданов / Фото

17:20 26.05.2020   Крым

Шесть лет назад в Симферополе пропал проукраинский активист Тимур Шаймарданов. 

26 мая 2014 года он вышел из дома по своим делам и не вернулся, пишет издание Крым.Реалии.

Свидетели и родственники активиста сообщали о причастности членов «крымской самообороны» к его исчезновению.

О пропаже Шаймарданова сегодня вспомнил глава Меджлиса крымскотатарского народа, который пожелал его родным терпения и надежды.

Шаймарданов – активист общественной инициативы «Украинский народный дом», в марте 2014 года участвовал в гуманитарной помощи украинским военным в Крыму.

До аннексии Крыма Тимур был предпринимателем, продавал различные товары, до этого работал в страховой и аудиторской фирмах, вел активную деятельность в диаспоре казанских татар. С началом Евромайдана сразу оказался в числе его сторонников. В марте 2014 года у стен украинского штаба береговой обороны Тимур участвовал в организации круглосуточного дежурства, активисты помогали, чем могли, поддерживали боевой дух украинских военных песнями.



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