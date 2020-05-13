Транзит газа по трубопроводу «Ямал - Европа» из России через Белоруссию и Польшу в Германию во вторник сведен к нулю.

По итогам прошедшего ранее аукциона польский участок трубы забронирован во вторник всего на 3,7%. Об этом свидетельствуют данные операторов европейских газопроводов, пишет finanz.ru.

По данным компании Gascade, поставки газа в пункте Мальнов на польско-германской границе с выходных начали постепенно снижаться и в 08:00 - 09:00 утра вторника достигли нуля. До этого в 06:00 - 07:00 утра объем поставок составлял 272,190 кВт ч (около 25,8 тыс. куб. м), что составляет менее 1% от объема номинации. По итогам понедельника по трубе было поставлено 11,231 млн кВт ч (чуть более 1 млн куб. м), что в 85 раз ниже номинации. В среднем с начала месяца прокачка составляла от 440-750 млн кВт ч.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал - Европа» истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых оператором газотранспортной сети Польши - компанией Gaz System.

Согласно информации, размещенной на аукционной платформе компании, в понедельник, 25 мая, вечером на аукционе с поставкой в течение дня мощности польского участка трубы зарезервированы не были. При этом утром 26 мая на аукционе было забронировано 3,7% мощности трубы.

При этом объем поставок газа из России в Германию по «Северному потоку», судя по данным оператора газопровода, увеличен не был.

Как ранее отмечали эксперты, после окончания долгосрочного контракта польский маршрут может быть использован для балансировки поставок газа в Европу. Снизив прокачку по «Ямал - Европе» в период слабого спроса в регионе, «Газпром» может больше загрузить «Северный поток» или украинский маршрут, мощности которых уже оплачены.

На июнь мощности польского участка газопровода «Ямал - Европа» по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%. Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на третий квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет «Газпром».

О маршруте: Газопровод «Ямал - Европа» пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие «Газпрома» и польской PGNiG (по 48% акций). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.