Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вимагає звільнити з СІЗО Сімферополя політв'язня кримчанина Джеміля Гафарова.

Вона стверджує, що у нього продовжує погіршуватися стан здоров'я, пише Крим.Реалії.

«У кримського татарина, який має II групу інвалідності і вже понад рік незаконно утримується в СІЗО, – критичний стан здоров'я. Через наявні хронічні захворювання і появу нестерпного болю в ділянці грудної клітки, нирок і постійного високого тиску, він не може перебувати в умовах місця несвободи. Адже в пенітенціарних установах йому не проводять жодного медичного обстеження і не надають належної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні українського омбудсмена.

Вона також звернулася до Уповноваженоі з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою сприяти скасуванню утримання під вартою кримчанина.

Також Денісова вимагає надати необхідну медичну допомогу Джемілю Гафарову.

У лютому Джеміль Гафаров отримав документальне підтвердження своєї інвалідності, повідомив адвокат Рифат Яхін.

Напередодні Джеміль Гафаров заявив, що ненадання йому допомоги в умовах СІЗО може призвести до смерті.

До цього адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває у критичному стані.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом затримали 24 активісти.

Раніше представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив арешт активістів «Кримської солідарності» після масових обшуків 27 березня, закликав до їхнього негайного звільнення з російського СІЗО.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що заклики представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра звільнити заарештованих активістів «Кримської солідарності», громадянських журналістів у Криму викликають «подив».