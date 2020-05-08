ICS, ITUC и ITF обратились к генеральному секретарю ООН с настоятельной просьбой принять меры для обеспечения замены экипажей морских судов и их репатриации.

Как пишет portnews, об этом говорится в сообщении Международной палаты судоходства, передает электронная версия газеты «Российское судоходство».

Международная палата судоходства (ICS), членами которой являются судоходные компании, эксплуатирующие более 80% мирового торгового тоннажа, Международная конфедерация профсоюзов (ITUC), представляющая около 250 млн работников по всему миру, Международная федерация транспортных рабочих (ITF), представляющая 20 млн работников транспорта, призвали генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша принять срочные меры по обеспечению своевременной замены 200 тыс. членов экипажей морских судов, чтобы избежать возможного «гуманитарного кризиса».

В совместном письме руководители ICS, ITUC и ITF настоятельно призвали генерального секретаря ООН обеспечить принятие правительствами протоколов по смене экипажей, одобренных Международной морской организацией (IMO).

Как сообщалось ранее, моряки разных стран инициировали подписание опубликованной в Интернете петиции, в которой призывают государства-члены Международной морской организации (ИМО) обратить внимание на проблему смены экипажей на морских судах.

Авторы петиции требуют признать моряков и другой персонал, вовлеченный в судоходную деятельность, в качестве ключевого, с соответствующим регулированием на национальном уровне. Кроме того, считают важным обеспечить свободный доступ моряков к их судам; организовать достаточное количество авиарейсов для смены экипажей; освободить их от обязательного карантина, если есть возможность взять тесты на COVID-19 и если они показывают отрицательный результат.