Борьба России по сдерживанию распространения коронавируса нового типа Covid-19 и экономический кризис, усугубляемый обвалом цен на нефть, рискует спровоцировать новую агрессию Кремля за пределами ее границ.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью Financial Times, пишет ghall.com.

Зурабишвили, чья страна потеряла пятую часть своей территории в результате вторжения Москвы в 2008 году, сказала, что история показывает, что внутренние проблемы в России, как правило, ведут к внешней агрессии, а не к попыткам «пересмотреть отношения со своими соседями в более тесном сотрудничестве».

«Кризис, вызванный пандемией коронавируса и падением цен на нефть… и, возможно, внутриполитическая ситуация, все это может подтолкнуть Россию к большей агрессивности для того, чтобы показать некоторые достижения на внешнем уровне. Как президент Грузии, я могу выразить надежду на то, что на сей раз этого не будет и что, возможно, кризис покажет российскому руководству, что они могут посмотреть по-другому на пути решения этих проблем», — отметила президент Грузии.

Как пишет Financial Times, комментарии Зурабишвили говорят о том, что пандемия коронавируса создала новую динамику и неопределенность в черноморском регионе Грузии, где Россия наращивает свое военное присутствие и борется за влияние с западными странами и Турцией.

Президент Грузии также добавила, что разочарована тем, что Кремль не воспользовался возможностью, предоставленной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, не сумев ослабить напряженность на территориях непризнанных Южной Осетии и Абхазии.

«Мы не смогли оказать всю поддержку, которую могли бы оказать. Напротив, сепаратистские власти были более напряженными в своих взаимоотношениях и более склонными ко всеобщему контролю. С российской стороны мы также не видели никакой эволюции: мы не видели там большой прозрачности в отношении того, что происходит с пандемией», — сказала Зурабишвили.

Грузия обвиняет Россию в проведении работ по благоустройству пограничных постов и заборов вдоль границ с Южной Осетией и в развертывании ракет и радаров на границе с Абхазией.

«Нам, грузинам, ясно, что единственная перспектива преодоления этого кризиса заключается в сотрудничестве с европейскими партнерами», — заявила президент Грузии.

Напомним, американские аналитики обращают внимание, что Кремль может воспользоваться тем, что мир отвлекся на пандемию коронавирусу.