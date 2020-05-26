В России ввели запрет на полеты военных вертолетов Ми-8
|13:20 26.05.2020
|Россия
В России введен временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли, пишет ghall.com.
По утверждению собеседника агентства, вылеты прекращены на одни сутки, до выяснения причин крушения такой машины в аэропорту Чукотки.
ЧП в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе области произошло ранее 26 мая. В результате падения военной машины с высоты в 20 метров погибли четыре человека. После падения вертолет загорелся.
По утверждению Минобороны РФ, вертолет проводил учебно-тренировочный полет. Однако, по словам представителя района, машина проходила летные испытания после ремонта.
Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России. 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли.
Также ранее сообщалось, что Афганистан откажется от российских вертолетов.
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