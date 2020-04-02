Українська сторона засуджує триваючі незаконні процеси так званої "бордеризації", що здійснюються російською окупаційною владою на окупованих територіях Грузії.

Про це йдеться у коментарі посольства України в Грузії, передає УНН.

"Українська сторона рішуче засуджує триваючі незаконні процеси так званої "бордеризації", що здійснюються російською окупаційною владою на окупованих територіях Грузії.

У той час, коли все світове співтовариство мобілізує зусилля для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу, Російська Федерація продовжує агресію проти Грузії, цинічно здійснюючи "бордеризацію" майже по всьому периметру окупованих територій Грузії", - зазначили у посольстві.

Зі слів дипломатів, такі деструктивні та провокаційні дії сепаратистських режимів, повністю підконтрольних Російській Федерації, постійно посилюються російськими гібридними методами пропаганди, спрямованими на дестабілізацію безпекової ситуації у Грузії та регіоні в цілому.

"Українська сторона підтверджує свою підтримку суверенітету, територіальній цілісності Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Російську Федерацію припинити незаконні дії щодо встановлення штучних бар'єрів на окупованих територіях Грузії та виконати у повному обсязі свої зобов’язання в рамках Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року", - наголосили у посольстві.