У берегов Турции спасены 40 беженцев, выдворенных из вод Греции
|14:40 26.05.2020
|Турция
Сотрудники береговой охраны Турции спасли 40 беженцев у побережья района Гокчеада западной провинции Чанаккале.
Беженцы пытались переправится на греческий остров Семадирек, но были остановлены катерами береговой охраны Греции, которые вынудили их взять курс на Турцию, пишет Анадолу.
При этом греки изъяли мотор лодки и канистры с бензином, оставив лодку посреди Эгейского моря.
На сигнал SOS в район происшествия прибыли турецкие катера.
В борту надувной лодке находились в основном выходцы из Афганистана и стран Центральной Африки, в том числе 12 женщин и 12 детей.
Беженцы доставлены в район Эджеабат, где им оказана помощь.
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