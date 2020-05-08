Медики в оккупированном Крыму признали СOVID-19 причиной смерти 3 пациентов из 11 умерших граждан с подтвержденным коронавирусом.

Об этом во время сообщил министр здравоохранения оккупированного Крыма Игорь Чемоданов, пишет Крыминформ.

«Из 349 положительных на СOVID-19 продолжают лечение 186 человек в медицинских организациях Республики Крым, 1 заболевший направлен на лечение в Севастополь – это военнослужащий, – сообщил он. – Умерших 11 человек. Из них подтвержденный СOVID-19 у трех (стал) причиной смерти».

По данным министра, в тяжелом состоянии находятся 4 СOVID-положительных пациента, 129 пациентов – в состоянии средней степени тяжести, 53 – в удовлетворительном состоянии.

Всего под меднаблюдением в оккупированном Крыму остаются 2260 человек, сообщают оккупанты.