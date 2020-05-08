Оккупанты признали СOVID-19 причиной смерти 3 из 11 умерших в Крыму пациентов
|14:20 26.05.2020
|Крым
Медики в оккупированном Крыму признали СOVID-19 причиной смерти 3 пациентов из 11 умерших граждан с подтвержденным коронавирусом.
Об этом во время сообщил министр здравоохранения оккупированного Крыма Игорь Чемоданов, пишет Крыминформ.
«Из 349 положительных на СOVID-19 продолжают лечение 186 человек в медицинских организациях Республики Крым, 1 заболевший направлен на лечение в Севастополь – это военнослужащий, – сообщил он. – Умерших 11 человек. Из них подтвержденный СOVID-19 у трех (стал) причиной смерти».
По данным министра, в тяжелом состоянии находятся 4 СOVID-положительных пациента, 129 пациентов – в состоянии средней степени тяжести, 53 – в удовлетворительном состоянии.
Всего под меднаблюдением в оккупированном Крыму остаются 2260 человек, сообщают оккупанты.
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