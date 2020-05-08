Экипаж малого ракетного корабля «Ингушетия» Черноморского флота провел учение по противовоздушной обороне в обеспечении пары многоцелевых истребителей Су-30СМ.

Истребители выступали в роли условного противника, пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-оккупанта.

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Боевой расчет ПВО МРК «Ингушетия» обнаружил угрозу с воздуха, экипаж выполнил постановку активных и пассивных помех с использованием средств радиоэлектронной борьбы, однако экипажи Су-30СМ продолжили попытки нанесения авиаудара по кораблю.

Используя средства наведения, корабль взял цели на сопровождение и условно уничтожил самолёты противника ракетным и артиллерийским оружием.

Учения прошли в акватории Чёрного моря, в соответствии с планом боевой подготовки сил российского флота.