Болгария возвращает гражданам переплату за российский газ после “подарка” от Газпрома

13:00 26.05.2020   Болгария

После того, как «Газпром» снизил цену на газ задним числом, в Болгарии подсчитали, сколько потребители переплатили за топливо, и начинают возвращать им деньги.

В марте 2020 года «Газпром экспорт» согласился ретроактивно снизить цены на российский газ для Болгарии почти на 40% с августа 2019 года. После этого Народное собрание страны приняло дополнение в закон об энергетике, по которому потребители получат компенсацию. Премьер-министр страны Бойко Борисов назвал это событие «символичным подарком”, пишет ghall.com.

Как сообщили в «Булгаргазе», регулятор EWRC рассчитал разницу между новой ценой и тем, сколько платили клиенты, и компания готова выплачивать возмещения в течение 14 дней после заключения соответствующего соглашения. Так, максимальная компенсация придется на потребленный в августе прошлого года газ — $ 83 за каждую тысячу кубометров. А минимальная — за декабрьские закупки, около $ 25. Под выплаты попадут закупки газа с августа 2019 года по март 2020 года.

«Булгаргаз» сообщает всем своим клиентам, что компания находится в процессе расчёта сумм для возмещения, и в течение установленного юридического срока каждому клиенту будет предложено соглашение, которое урегулирует отношения, связанные с возмещением», — говорится в заявлении главной газовой болгарской компании.



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