Після жорсткої посадки в аеропорту Анадиря, що знаходиться на російській Чукотці, загорівся вертоліт Мі-8 одного з силових відомств.

Як пише ZN,UA, про це передає "Інтерфакс". Попередньо, на борту знаходилось чотири пасажири. Всі вони загинули.

Наголошується, що причиною аварії стали технічні неполадки при випробуванні після техобслуговування.

Як повідомляють ЗМІ, після аварії сталося загоряння. Пожежу вдалося оперативно загасити.

Чорні ящики Мі-8 вже знайдені. Їх стан оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, ввечері 19 травня під Москвою військово-транспортний вертоліт Мі-8 армії Російської Федерації здійснив жорстку посадку, екіпаж, який складався з чотирьох осіб, загинув. Інцидент стався в 20 кілометрах від міста Клин близько 20:00 при виконанні навчально-тренувальних польоту.