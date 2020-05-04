Американські аналітики звертають увагу, що Кремль може скористатися тим, що світ відволікся на пандемію коронавірусу.

Окупований Крим відчуває гостру нестачу прісної води, і в таких умовах Росія може спробувати почати нову військову акцію проти України, щоб відновити водопостачання з Дніпра.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі американського центру The Jamestown Foundation, передає Радіо Свобода.

Зокрема, американські аналітики звертають увагу, що Кремль може скористатися тим, що світ відволікся на пандемію коронавірусу. А виправдати агресію Москва може якимись "гуманітарними" міркуваннями, наприклад, "прагненням запобігти катастрофі на півострові".

"В регіоні запаси питної води скоротилися на 60%. Запаси цього найважливішого природного ресурсу будуть повністю вичерпані десь в липні або серпні. Ситуація створює серйозну кризу суспільної охорони здоров'я в Криму і може підштовхнути Москву почати нову військову акцію проти України", — йдеться в доповіді The Jamestown Foundation.

Експерти побоюються, що Кремль може зіграти на випередження. Є ризик, що Росія не буде чекати повномасштабної гуманітарної катастрофи влітку і нових вимог повернути півострів Україні. Окупанти можуть своїми силами спробувати прорвати водну блокаду Криму.

Після анексії Криму Росією у 2014 році Україна припинила подавати воду на півострів по Північно-Кримському каналу, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через цей канал, з території Херсонської області.

Значну додаткове навантаження на водні ресурси півострова робить його стрімка мілітаризація Росією. Оскільки базові потреби кримчан у прісній воді в разі виведення російських військ можна задовольнити навіть без відновлення постачання дніпровської води.

Російська сторона неодноразово намагалася підняти на міжнародному рівні питання про нібито порушення Україною гуманітарного права у зв'язку з обмеженням постачання прісної води на окупований півострів. Однак Україна спирається на положення четвертої Женевської конвенції 1949 року, згідно з якою повну відповідальність за задоволення потреб цивільного населення несе окупант.