Правительство России запретило ввоз дизельного и судового топлива
|12:00 26.05.2020
|Россия
Правительство России издало постановление, в соответствии с которым в Россию запрещается ввоз определенных видов топлива, произведенных за рубежом.
Как следует из опубликованного порталом для размещения нормативно-правовых актов документа, исключение делается для топлива, используемого для передвижения транспортного средства (и находящегося в топливных баках), транзитных перевозок и ввоза в личных целях, пишет portnews.
В перечне запрещенных к ввозу видов топлива указаны, помимо автомобильных бензинов, дизельное топливо, судовое топливо и газойли.
Запрет вводится до 1 октября 2020 года.
Отметим, что некоторые эксперты прогнозировали дефицит низкосернистого мазута для бункеровки судов в России и решение проблемы видели в импорте этого вида топлива.
Ще на цю тему:
Імпорт дизпалива в Україну в серпні знизився на 33%
Бензин в 2018 году подорожает в РФ на 10% независимо от цен на нефть
В 2016 году в России повысятся цены на бензин
В России с нового года подорожали акцизы на бензин
Цены на нефть упали ниже $50 и продолжают снижаться
В России ждут роста цен на бензин в 2015 году на 10%
В 2015 году цены на бензин в России значительно вырастут
В 2014 году ожидается значительный рост цен на бензин 1