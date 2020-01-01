Правительство России издало постановление, в соответствии с которым в Россию запрещается ввоз определенных видов топлива, произведенных за рубежом.

Как следует из опубликованного порталом для размещения нормативно-правовых актов документа, исключение делается для топлива, используемого для передвижения транспортного средства (и находящегося в топливных баках), транзитных перевозок и ввоза в личных целях, пишет portnews.

В перечне запрещенных к ввозу видов топлива указаны, помимо автомобильных бензинов, дизельное топливо, судовое топливо и газойли.

Запрет вводится до 1 октября 2020 года.

Отметим, что некоторые эксперты прогнозировали дефицит низкосернистого мазута для бункеровки судов в России и решение проблемы видели в импорте этого вида топлива.