Украинская компания Pulsar Expo разработавшая автобус-внедорожник Torsus Praetorian, получила награду Red Dot Design Award.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Top Gear.

"Премия Red Dot Award на протяжении более чем 60 лет предоставляет разработчикам и компаниям платформу для оценки дизайна. Каждый из 6500 продуктов из 60 стран мира, участвовавших в конкурсе, был оценен экспертным жюри на лучший дизайн и инновации. В течение нескольких дней судьи оценивают эстетику, выбранные материалы, уровень мастерства, структуру поверхности, эргономику и функциональность. После долгих совместных обсуждений они выбирают победителей, и только лучшие дизайны получают награду", - говорится в пресс-релизе компании.

"Для нас большая честь быть удостоенными всемирноизвестной награды Red Dot за выдающийся дизайн нашего культового Torsus Praetorian. Мы очень гордимся тем, что получили эту награду, - это свидетельствует об умелой работе команды Torsus и наших партнеров по дизайну в Werkemotion, которые помогли создать самый прочный и самый мощный внедорожный автобус в мире", - заявил основатель и генеральный директор Pulsar Expo Вахтанг Джукашвили.

По словам основателя Red Dot Питера Зека, победители Red Dot Award доказали, что они создали отличные продукты, достойные награды. "Torsus Praetorian завоевал победу не только благодаря своей эстетике, но и благодаря своей функциональности", - добавил он.

Идея создать автобус-внедорожник возникла в результате анализа запросов клиентов компании, - география поставок автомобилей Pulsar Expo предусматривает страны, где слабо развита инфраструктура. Кроме государственного сектора, компания работает с компаниями по добыче нефти и газа. Там популярны вахтовые автобусы, сделанные на базе грузовиков.

Принципиальное отличие Torsus Praetorian в том, что обшивка кузова не металлическая, а выполнена из композитных материалов. Они легче металла, позволяют делать более широкий спектр форм, но самое главное - композитные материалы не ржавеют. Это особенно важно, учитывая тяжелые условия эксплуатации. Дороги посыпают солью, часто на дороге встречается мелкий щебень, который разрушает покрытие металла, что приводит к появлению ржавчины.

Отмечается, что автобус создан с чистого листа фактически за один год. При этом автобус получился своеобразным конструктором - машину собирают из готовых компонентов. Все узлы сделаны на заводах стран ЕС и США. Большинство агрегатов - двигатель, шасси, коробка передач, тормоза - производства MAN.

Фото с сайта ЦТС