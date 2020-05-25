В Дагестане медицинский персонал полевого многопрофильного госпиталя, развернутого в Буйнакске, начал прием первых пациентов Covid-19.

Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе Южного военного округа РФ, пишет ghall.com.

«Все обратившиеся с жалобами пациенты проходят медицинское обследование, сдают анализ на наличие возбудителя Covid-19, получают необходимое лечение и находятся под постоянным наблюдением квалифицированных специалистов», — указали в военном ведомстве.

Ранее личный состав медицинского подразделения одного из соединений Южного военного округа совершил марш на штатной технике протяженностью около 400 километров из пункта постоянной дислокации в Ставропольском крае в город Буйнакск, в течение суток развернул отделения полевого многопрофильного госпиталя и приступил к работе.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина и указаниями главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Дагестан переброшены два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью на 200 коек для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Роспотребнадзор предупредил о скором росте числа смертей от коронавируса в РФ.