Відеоконференція міністрів закордонних справ Європейського союзу з колегами зі "Східного партнерства" - Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдови та України - очікується наступного тижня.

Про це пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.

"Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть відеоконференцію зі своїми колегами по СП найближчим часом на наступному тижні", - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв що Європейський союз все ще планує провести "саміт" Східного партнерства у форматі відеоконференції близько 18 червня.