Глави МЗС ЄС проведуть конференцію з колегами з "Східного партнерства" на наступному тижні - ЗМІ
|10:40 26.05.2020
|Украина
Відеоконференція міністрів закордонних справ Європейського союзу з колегами зі "Східного партнерства" - Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Грузії, Молдови та України - очікується наступного тижня.
Про це пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у себе в Twitter, передає УНН.
"Очікується, що міністри закордонних справ країн ЄС проведуть відеоконференцію зі своїми колегами по СП найближчим часом на наступному тижні", - написав журналіст.
Нагадаємо, раніше Йозвяк повідомляв що Європейський союз все ще планує провести "саміт" Східного партнерства у форматі відеоконференції близько 18 червня.
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