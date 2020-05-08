У понеділок, 25 травня, у Південному окружному військовому суді м. Ростов-на-Дону розпочався розгляд алуштинської групи «справи Хізб ут-Тахрір».

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.

«25 травня 2020 року в Південному окружному військовому суді міста Ростов-на-Дону по відеоконференцзв'язку відбулося перше судове засідання по суті щодо чотирьох фігурантів алуштинської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката Айдера Азаматова, обвинувачення, витяги з якого зачитав держобвинувач, свідчить про те, що підзахисні переслідуються за релігійні погляди і вина їх не доведена.

«Після того, як державний обвинувач зачитав витяги з обвинувачення, сторона захисту висловила свою незгоду з цим обвинуваченням. Обвинувачення не повне, не чітке і не об'єктивне. Вина наших підзахисних не доведена, їх переслідують лише за їх погляди», - сказав Азаматов.

Як зазначив адвокат, обвинувачені також заявили, що вину свою не визнають і вважають переслідування їх з боку РФ політично мотивованим.

Під час засідання, наголосив Азаматов, головуючий суддя повідомив, що один з адвокатів за призначенням захворів новою коронавірусною інфекцією.

«Ця ситуація несе загрозу життю і здоров'ю наших підзахисних, оскільки їм не були надані жодні засоби індивідуального захисту», - зазначив адвокат.

Він додав, що один з підзахисних - Ленур Халілов - перебуває в групі ризику, оскільки йому за 65 років, але він також брав участь у процесі без засобів індивідуального захисту.

Судове засідання проходило у відкритому режимі, в залі суду був присутній представник Консульства України.

Засідання проходило під головуванням судді Романа Сапрунова. Сторону обвинувачення представляли прокурори Колпіков і Савоєв. Під час процесу не було реалізовано право обвинувачених на перекладача, а також право звертатися до суду рідною мовою.

10 червня 2019 року в Алуштинському, Білогірському і Сімферопольському районах окупованого Росією Криму відбулися масові обшуки в домівках кримських татар з подальшим їх затриманням.

В результаті вісім кримських татар - Руслан Нагаєв, Ельдар Кантиміров, Руслан Месутов, Ленур Халілов, Різа Омеров, Енвер Омеров, Айдер Джеппаров і Ескендер Сулейманов були заарештовані окупаційною владою за сфабрикованою справою "Хізб-ут-Тахрір".