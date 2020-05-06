В январе-апреле Белгород-Днестровский порт сократил грузооборот в 2,2 раза

10:00 26.05.2020   Украина

Белгород-Днестровский морской порт в январе-апреле 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза — до 28,74 тыс тонн. 

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины», пишет издание Порты Украины.

В частности, перевалка импортных грузов цемента в таре составила 7,63 тыс. тонн. Переработка импортных химических грузов и минеральных удобрений снизилась в 15,6 раза — до 2,8 тыс тонн. Перевалка других импортных тарно-штучных грузов увеличилась в 2,3 раза — до 11,83 тыс тонн.

Перевалка экспортных лесных грузов сократилась вдвое — до 6,48 тыс тонн.

Белгород-Днестровский морской порт расположен в юго-западной части Одесской области в 20 километрах от Черного моря на берегу Днестровского лимана на северо-западе от Днестровско-Цареградского устья. Количество грузовых причалов — девять, длина грузового причального фронта — 1,19 километра. Согласно реестру АМПУ, портовыми операторами являются ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт», ЧП «Стивидорная компания «Сенат» и ЧП «СВ».

Белгород-Днестровский морской порт в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом в два раза — до 117,26 тыс тонн.



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