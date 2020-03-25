В Турции спустили на воду "паровую" яхту / Фото
|09:40 26.05.2020
|Турция
Турецкая верфь Turquoise Yachts спустила на воду яхту Blue II.
Об этом сообщает пресс-служба постройщика, пишет sudostroenie.info.
Самая первая ассоциация, которая возникает при взгляде на яхту — классическое паровое судно, однако силуэт вовсе не мешает ему иметь мощную внутреннюю начинку.
Длина судна составляет 55,99 м, ширина — 9,55 м, осадка — 3,4 м, водоизмещение — 876 т, скорость — 13 уз, корпус выполнен из стали Ice Class 1B с надстройкой из алюминия.
Дизайн был разработан в кооперации между тремя компаниями: Hoek Design отвечала непосредственно за дизайн яхты, а Vickers Studio и Dols Home обеспечили создание интерьера.
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