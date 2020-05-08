Понятыми по красногвардейскому «делу Хизб ут-Тахрир» оказались студенты колледжа – адвокат

09:20 26.05.2020   Крым

Во время заседания по красногвардейскому «делу Хизб ут-Тахрир» в понедельник, 25 мая, в Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону допросили понятых, которые присутствовали при обыске в доме Арсена Абхаирова. 

По словам адвоката Лили Гемеджи, трое свидетелей – студенты Симферопольского политехнического колледжа. Об этом она рассказала в комментарии корреспонденту Крым.Реалии.

«Из троих свидетелей, присутствовавших на обыске, оказалось, что в протокол были внесены только двое. Как выяснилось, все они учатся в одном колледже, и им поступило вот такое предложение от руководства колледжа – поучаствовать в обыске. Мы выяснили, что они пропустили практику с разрешения руководства учебного заведения. Получается, что если ты поехал на обыск, руководство твоего учебного заведения поощряет тебя за это. Сторона защиты считает, что это лица, которые были использованы силовыми структурами посредствам ресурса колледжа», – утверждает адвокат.

Также Лиля Гемеджи сообщила, что привлечение студентов в качестве понятых во время обысков в Крыму – постоянная практика.

«Например, в деле первой симферопольской группы точно так же привлекались студенты, только физкультурного колледжа», – рассказала она.

Ранее сообщалось, что следующее судебное заседание по данному делу состоится 10 июня.

Напомним, 20 мая стало известно, что суд по красногвардейскому «делу Хизб ут-Тахрир» прошел без защитников, адвокаты заявляли о нарушениях.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону (Россия) 29 января начал рассмотрение дела фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» ​Рустема Эмирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева по существу.

В декабре 2019 года суд в России продлил на полгода арест фигурантов красногвардейского «дела Хизб ут-Тахрир» – до 13 июня 2020 года.

В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ России в Симферополе увезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

ФСБ России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».​



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