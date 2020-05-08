В оккупированном Севастополе пообещали провести последние звонки для 9-классников и 11-классников, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщил т.н. "врио губернатора города" Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.

"Понятно, что сейчас может быть только онлайн-формат. Но естественно, что без последних звонков мы наших выпускников не оставим. У нас есть месяц июнь, мы сейчас будем заниматься контролем за ситуацией. Если к 15 июня выйдем на понятную ситуацию, то мы продумаем и в каком-то полуочном-полузаочном формате последние звонки проведем для 9-классников и 11-классников", - сказал Развожаев.

Точная дата последних звонков пока не определена, как и их формат. Предложения сейчас будут разрабатываться.

Но, по словам Развожаева, мероприятия должны прийти в школах с соблюдением санитарно-эпидемиологических предосторожностей.

Учебный год в школах оккупированного Севастополя завершился досрочно, 20 мая.