В школах Севастополя пройдут последние звонки, несмотря на COVID
|09:00 26.05.2020
|Севастополь
В оккупированном Севастополе пообещали провести последние звонки для 9-классников и 11-классников, несмотря на пандемию коронавируса.
Об этом сообщил т.н. "врио губернатора города" Михаил Развожаев, пишет РИА Новости.
"Понятно, что сейчас может быть только онлайн-формат. Но естественно, что без последних звонков мы наших выпускников не оставим. У нас есть месяц июнь, мы сейчас будем заниматься контролем за ситуацией. Если к 15 июня выйдем на понятную ситуацию, то мы продумаем и в каком-то полуочном-полузаочном формате последние звонки проведем для 9-классников и 11-классников", - сказал Развожаев.
Точная дата последних звонков пока не определена, как и их формат. Предложения сейчас будут разрабатываться.
Но, по словам Развожаева, мероприятия должны прийти в школах с соблюдением санитарно-эпидемиологических предосторожностей.
Учебный год в школах оккупированного Севастополя завершился досрочно, 20 мая.
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