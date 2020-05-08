Экипажи дизель-электрических подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Колпино» Черноморского флота оккупантов выполнили погружение на заданную глубину и выполнили торпедные стрельбы практическими торпедами.

Целью служило одно из судов обеспечения флота, пишет пресс-служба Минобороны России.

Стрельбы выполнялись практическими торпедами. Вместо боезаряда в торпеде находится регистрирующая аппаратура, а само изделие приобретает положительную плавучесть после расхода заряда аккумуляторной батареи и может быть извлечена из воды по окончанию стрельб специальным катером-торпедоловом.

Эффективность применения торпедного оружия экипажами субмарин будет оценена после получения данных о наведении торпед на цель в лабораторных условиях.

Торпедные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки подводников и проводятся в соответствии с утверждённым планом.