Руководство федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» выбрасывает на улицу местных сотрудников или создает им условия, при которых они увольняются сами.

Вместо них появляются кадры с материковой России, которым дают повышенную в два-три раза зарплату, пишут Новости Крыма.

По словам сотрудников, рассказавших о непростой ситуации на «Крымской железной дороге», за пять лет состав крымских железнодорожников претерпел серьезное сокращение, а на место компетентных специалистов пришли кадры без опыта работы; при этом глава профкома «КЖД» встал на сторону верхушки предприятия: начальство всегда право.

«Ни одного (крымского работника «Крымской железной дороги» — прим.) не заменили лучшим работником (с материка — прим.). За пять лет предприятие уничтожено», — посетовал сотрудник ФГУП «КЖД» Владимир.

Руководство «Крымской железной дороги», к которому за комментариями обратилось издание, отказалось говорить о количестве уволенных с предприятия сотрудников, и заверило, что не разделяет работников «по территориальному признаку».