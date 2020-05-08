В Крыму за сутки больше 100 человек взяты под меднаблюдение
|08:00 26.05.2020
|Крым
В оккупированном Крыму по состоянию на 25 мая под медицинским наблюдением находится 2122 человека, это на 116 больше, чем за предыдущие сутки.
За прошедшие сутки с наблюдения сняли 43 человека, 153 поступили под медицинское наблюдение. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава, пишут Новости Крыма.
Из них под динамическим наблюдением на дому находится 1173 человека, 309 человек наблюдаются в стационарах, причем 20 человек поступили за последние сутки. В обсерваторах находятся 640 человек.
Из 184 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые в данный момент находятся на лечении, 136 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, 44 в удовлетворительном состоянии. Состояние четверых пациентов оценивается как тяжелое.
Как ранее сообщалось, за последние сутки выявили шесть новых случаев коронавирусной инфекции, пятеро пациентов из шести госпитализированы без клинических проявлений.
Всего с учетом новых случаев с начала пандемии в Крыму коронавирусная инфекция подтвердилась у 346 человек.
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