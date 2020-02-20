"Зоря"-"Машпроект" попри карантин продовжує постачання нової газотурбінної техніки в Індію

20:45 25.05.2020   Украина

Представник індійської сторони підписав акти приймання продукції, а також сертифікати відповідності нового обладнання ДП "Зоря"-"Машпроект".

Державне підприємство відвідав представник Індії, який підписав акти приймання нової продукції, а також сертифікати відповідності на виготовлене для цієї країни обладнання, передає  "Діфенс Експрес" .

Варто відзначити, що у квітні ц.р. через суворі обмеженнями карантину було скасовано візити індійських фахівців на українське підприємство. У зв’язку з цим приймально-здавальні випробування готової продукції опинились під загрозою зриву.Для розв'язання цієї проблеми було прийнято рішення провести пред’явлення продукції замовнику у віддаленому режимі. Процес згідно з програмою знімався на відео. Відзняті матеріали направлялися замовнику для вивчення. Наразі отримано позитивний результат.

Офіційно засвідчити факт приймання, відповідності та підтвердити комплектність та якість обладнання, що має бути поставлено замовнику, на держпідприємство, що входить до складу ДК "Укроборонпром", прибув аташе з питань оборони Посольства Індії в Україні Commodore Sandeep Deshmukh.Нагадаємо, 12 вересня 2019 року ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" підписало контракти з Міністерством оборони Республіки Індія на постачання газотурбінної техніки. До номенклатури постачань увійшли газотурбінні двигуни, редуктори та комплекти запасних частин для кораблів ВМС Індії.

Постачання першої партії українських виробів мало відбутися у грудні минулого року. Своєю чергою, протягом поточного року продукцію за контрактом відвантажать повністю.

Спущені на воду корпуси недобудованих для ВМФ РФ через українські санкції фрегатів "Адмірал Бутаков" та "Адмірал Істомін" проекту 11356 на АТ "Прибалтійський суднобудівний завод "Янтар". Калінінград, листопад 2018 року / Фото: Drakon 64

Варто додати, що на кораблях ВМС Індії наразі експлуатуються понад 150 газотурбінних двигунів розробки та виробництва "Зоря"-"Машпроект". Крім того, у 2019 році в Індії на підприємстві Goa Shipyard Limited почалося локалізоване будівництво нових фрегатів класу Talwar (які раніше будували на російському СБЗ "Янтарь"), для яких ДП НВКГ "Зоря"-"Машпроект" буде постачати пропульсивний комплекс M7N.1E у складі двох маршевих турбін DS71 та двох форсажних турбін DT59.



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