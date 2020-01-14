В умовах триваючої агресії Російської Федерації на цей час у провадженні Європейського суду перебуває 5 міждержавних справ. Всі вони перебувають на стадії розгляду питання щодо їх прийнятності.

Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції України.

“В умовах триваючої агресії Російської Федерації на цей час у провадженні Європейського суду перебуває 5 міждержавних справ”, — зазначили у міністерстві.

Зазначені справи — це:

1. “Україна проти Росії (щодо Криму)” за No 20958/14 щодо порушень прав людини на території АР Крим внаслідок анексії РФ;

2. “Україна проти Росії (щодо Донбасу)” за No 8019/16 щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей;

3. “Україна проти Росії (ІІ)” за No 43800/14 стосовно фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів представниками російських окупаційних адміністрацій так званих “ДНР” та “ЛНР” та їх незаконного або фактичного переміщення на територію Росії;

4. “Україна проти Росії (VІІ)” за No 38334/18 щодо порушення Росією прав українських політичних в’язнів;

5. “Україна проти Росії (VIII)” за No 55855/18 щодо захоплених українських моряків.

“Вказані справи перебувають на стадії розгляду питання щодо їх прийнятності”, — додали в Мін’юсті.

Як повідомлялося раніше, у разі, якщо Європейський суд з прав людини у справі “Україна проти Росії” визначить, що має право розглядати скаргу по суті, Україна може представити понад 50 свідків, в тому числі українців, звільнених 7 вересня.