Пандемія COVID-19 у Криму знищує залишки туризму — Reuters

20:15 25.05.2020   Крым

Окупований Крим зіткнувся з однією з найсерйозніших загроз із моменту анексії — пандемія коронавірусу може спричинити зрив і без того невтішного туристичного сезону.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, у якому опубліковані розповіді власників готельного бізнесу у Криму, передає ATR.

Так, власниця хостелу у Судаку Наталя Кириченко каже, що вона вже втратила будь-яку надію на те, що цього літа будуть клієнти. Жінка пояснює, що її добробут залежить від постійного потоку туристів впродовж літніх місяців. Через поширення коронавірусу готелі й пляжі у Криму закриті, тому туристичний бізнес на півострові, каже вона, — на межі банкрутства.

«Якщо люди взагалі приїдуть, то тільки, можливо, в кінці липня чи в серпні», — розповіла Кириченко.

Адміністрація спа-курорту «Мрія» у Ялті вважає, що вони втратять майже 30% від річного доходу, навіть якщо наступного місяця «влада» у Криму дозволить готелям відкритися.

За даними Reuters, колишній міністр оборони України Павло Лебедєв, який під час Революції гідності втік і переховується в Росії, заявив, що якщо цього літа туристичний сезон не відбудеться, половина пов'язаного з туризмом бізнесу в окупованому Криму може закритися чи збанкрутувати.

Як відомо, «влада» окупованого Криму через пандемію COVID-19 навесні закрила усі готелі і санаторії півострова. Окупанти припускають, що відновити свою роботу ця сфера зможе у червні. 

Нагадаємо, загальна кількість хворих на COVID-19, за офіційними даними «влади» на 25 травня, досягла 503 осіб (346 — у Криму, 157 — у Севастополі). Загалом на півострові померли 14 осіб, хворих на коронавірус.

Як відомо, «влада» окупованого Криму раніше продовжила режим самоізоляції для всіх мешканців до 31 травня. Окрім того, з 12 травня на півострові запровадили обов'язковий «масочний режим» для всіх громадян. Попри зростання кількості випадків COVID-19 в окупованому Криму з 18 травня там скасували режим обов'язкової самоізоляції громадян — вимога залишатися вдома замінена на рекомендацію. Також на півострові вже відновили роботу більшість підприємств, окрім організацій курортної і культурної сфер, громадського харчування та низки інших напрямків.



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