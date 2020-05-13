Пандемія COVID-19 у Криму знищує залишки туризму — Reuters
|20:15 25.05.2020
|Крым
Окупований Крим зіткнувся з однією з найсерйозніших загроз із моменту анексії — пандемія коронавірусу може спричинити зрив і без того невтішного туристичного сезону.
Про це йдеться у матеріалі Reuters, у якому опубліковані розповіді власників готельного бізнесу у Криму, передає ATR.
Так, власниця хостелу у Судаку Наталя Кириченко каже, що вона вже втратила будь-яку надію на те, що цього літа будуть клієнти. Жінка пояснює, що її добробут залежить від постійного потоку туристів впродовж літніх місяців. Через поширення коронавірусу готелі й пляжі у Криму закриті, тому туристичний бізнес на півострові, каже вона, — на межі банкрутства.
«Якщо люди взагалі приїдуть, то тільки, можливо, в кінці липня чи в серпні», — розповіла Кириченко.
Адміністрація спа-курорту «Мрія» у Ялті вважає, що вони втратять майже 30% від річного доходу, навіть якщо наступного місяця «влада» у Криму дозволить готелям відкритися.
За даними Reuters, колишній міністр оборони України Павло Лебедєв, який під час Революції гідності втік і переховується в Росії, заявив, що якщо цього літа туристичний сезон не відбудеться, половина пов'язаного з туризмом бізнесу в окупованому Криму може закритися чи збанкрутувати.
Як відомо, «влада» окупованого Криму через пандемію COVID-19 навесні закрила усі готелі і санаторії півострова. Окупанти припускають, що відновити свою роботу ця сфера зможе у червні.
Нагадаємо, загальна кількість хворих на COVID-19, за офіційними даними «влади» на 25 травня, досягла 503 осіб (346 — у Криму, 157 — у Севастополі). Загалом на півострові померли 14 осіб, хворих на коронавірус.
Як відомо, «влада» окупованого Криму раніше продовжила режим самоізоляції для всіх мешканців до 31 травня. Окрім того, з 12 травня на півострові запровадили обов'язковий «масочний режим» для всіх громадян. Попри зростання кількості випадків COVID-19 в окупованому Криму з 18 травня там скасували режим обов'язкової самоізоляції громадян — вимога залишатися вдома замінена на рекомендацію. Також на півострові вже відновили роботу більшість підприємств, окрім організацій курортної і культурної сфер, громадського харчування та низки інших напрямків.
Ще на цю тему:
Прокуратура АРК направила в суд справу судді-зрадниці
"Щодо мене все брехня" - Володимир Дудка
"Увидимся в Гааге": посол Украины в США ответил россиянам на заявления на конференции в ООН по Крыму
Росія не має права проводити "призов" в окупованому Криму – ЄС
Як діють кримські санкції (9). Оновлений «Кримський пакет санкцій»