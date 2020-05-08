У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону, 25 травня за допомогою відеоконференцзв'язку відбулося перше судове засідання по суті щодо чотирьох фігурантів алуштинської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Ленура Халілова, Руслана Нагаєва, Ельдара Кантимирова, Руслана Месутова.

Як повідомив «Кримської солідарності» адвокат Айдер Азаматов, призначений державний адвокат захворів на коронавірус. У зв'язку з цим кримські адвокати фігурантів справи побоюються за здоров'я своїх клієнтів.

«Головуючий суддя повідомив, що один з адвокатів за призначенням захворів на нову коронавірусну інфекцію. Ця ситуація несе загрозу життю і здоров'ю наших підзахисних, бо їм не були надано жодних засобів індивідуального захисту. Один з підзахисних – Ленур Халілов старший 65 років, він перебуває в групі ризику, проте він також був присутній на судовому процесі», – розповів Азаматов.

За його словами, всі обвинувачені зазначили, що «вину свою не визнають і вважають це переслідування політично мотивованим».

Як повідомляє «Кримська солідарність», це судове засідання проходило у відкритому режимі, в залі суду присутній представник Генерального консульства України.

«Після того, як держобвинувач зачитав витяги з обвинувачення, сторона захисту висловила свою незгоду з цими звинуваченням. Обвинувачення не повне, не чітке і не об'єктивне. Вина наших підзахисних не доведена, їх переслідують лише за їхні погляди», – прокоментував адвокат Азаматов.

Він зазначив, що на цьому процесі не було реалізовано право обвинувачених на перекладача і висловлювати своє право звертатися до суду рідною мовою.

Раніше повідомлялося, що фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» залишили під вартою до жовтня 2020 року.

Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».