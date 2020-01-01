У Міністерстві закордонних справ Грузії зазначили, що у Тбілісі не планують переглядати стратегічне партнерство з Україною після відкликання свого посла з Києва через призначення Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Про це повідомляє портал "Новости-Грузия", передає ZIK.

"Ми заслухали інформацію посла (Теймураза Шарашенідзе - ред.) й обговорили питання і перспективи двосторонніх відносин між Грузією і Україною з урахуванням ситуації, що склалася. Ми хотіли б ще раз уточнити, що виклик посла до столиці для консультацій є кроком, прийнятим у дипломатичній практиці. Грузинська сторона прийняла це рішення у зв'язку з призначенням особи, засудженої в Грузії, українською владою на державну посаду, що, на думку грузинської сторони, не відповідає духу співробітництва між двома країнами", - пояснили в МЗС Грузії.

Водночас у відомстві наголосили, що в Тбілісі не планують переглядати стратегічне партнерство між двома країнами.

"Грузія продовжує працювати з Україною з ряду стратегічних питань - це окупація територій, процес європейської та євроатлантичної інтеграції, у звичайному порядку", - пояснили в відомстві.

Також Шарашенідзе повідомив, що його відкликання було обране як форма протесту.

"Я передав українській владі ноту протесту. Формою протесту було обране відкликання посла для консультацій. Я приїхав, і сьогодні ми починаємо консультації. Наш протест Україна прийняла як стратегічний партнер і не здивувалася такому рішенню", - сказав посол.

Нагадаємо, 8 травня з'явилась інформація, що Грузія відкликала свого посла з Києва для консультацій після призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Того ж дня у Міністерстві закордонних справ України відповіли, що іноземна країна не відкликала свого посла, а викликала його у Тбілісі для консультацій.

Після чого Грузія висунула Україні умову нормалізації відносин між країнами після призначення Саакашвілі.