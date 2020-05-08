Войска ЮВО в рамках перевооружения войск получили в течение мая 2020 года почти 130 образцов автомобильной техники и артиллерийских комплексов .

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

В общевойсковые объединения, части береговых войск Черноморского флота наряду с Каспийской флотилией и соединений спецназа ЮВО в текущем месяце с российских заводов-изготовителей поступило почти 130 единиц автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы и др. специальной техники.

ЧФ РФ получил бронированные и небронированные автомобили, возимые гаубицы, пожарные цистерны, полевые самоходные бани, а также медицинские модули.

Оккупанты информируют, что с начала 2020 года в войска ЮВО поставлено более 300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники. Доля современных образцов в 2020 году достигнет уровня 70%, а по некоторым образцам до 100%. Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 11 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

Напомним, Южный военный округ (ЮВО) — военно-административная единица Вооружённых Сил Российской Федерации на юго-западе страны, предназначенная для обороны юга России. Штаб округа дислоцируется в Ростове-на-Дону. Действующий командир — генерал-полковник Александр Дворников

ЮВО образован 4 октября 2010 г. в ходе военной реформы 2008-2010 годов на базе Краснознамённого Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В него также вошли Краснознамённый Черноморский флот, Краснознамённая Каспийская флотилия и 4-е Краснознамённое командование ВВС и ПВО.

Войска и силы ЮВО дислоцируются в административных границах двух федеральных округов (Южного и Северо-Кавказского) РФ. А в 2014 году Россия незаконно включила в состав ЮВО оккупированные территории АР Крым и г. Севастополь.