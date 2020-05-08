Экипаж морского буксира ЧФ РФ «Андрей Степанов» приступил к очередному этапу государственных испытаний в акватории Чёрного моря – проверку электроэнергетического оборудования и систем.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

«Совместно с заводской сдаточной командой личный состав буксира проводит наладку и проверку функционирования электроэнергетической системы судна, проверяет работоспособность главной энергетической установки на разных режимах работы, испытывает электроэнергетическое оборудование, а также осуществляет проверку систем при переходе на различные источники электропитания», — говорится в сообщении.

После завершения испытаний электроэнергетического оборудования судостроители совместно с экипажем проведут ревизию судовых систем, устройств и механизмов и продолжат подготовку буксира к передаче в состав ВМФ РФ.

Ранее экипаж буксира провёл тренировку по приёму на борт вертолётов.

В феврале текущего года в состав отряда судов обеспечения ЧФ РФ вошел морской буксир «Сергей Балк», однотипное головное судно данного проекта.

Справка

Буксир «Андрей Степанов» — проект 23470. Однотипный буксир этого проекта «Сергей Балк» в феврале 2020 был включён в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Предназначение буксира проекта 23470:

— морская буксировка судов и плавучих объектов во льдах и на чистой воде,

— проводка кораблей и судов в акватории морских портов;

— осуществление эскортных операций в море;

— тушение возгораний на надводных объектах.