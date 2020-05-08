Окупаційні адміністрації у Криму та на Донбасі приховують кількість смертей від COVID-19 - Мінреінтеграції

19:15 25.05.2020   Крым

Російські окупаційні адміністрації частково визнають важку ситуацію з епідемією COVID-19. Зокрема, станом на 24 травня, в тимчасово окупованому Криму зафіксовано 340 випадків захворювання, у Севастополі 155, на Донеччині - 385, на Луганщині - 377.

Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Часткове визнання російськими окупаційними адміністраціями важкої ситуації з епідемією COVID-19 Станом на 24 травня 2020 року російські окупаційні адміністрації оприлюднили такі відомості щодо захворюваності: у Криму — 340 підтверджених випадків (летальних — 9, одужали — 153), у Севастополі — 155 (летальних — 2, одужали — 114), ТОТ ДО — 385 (летальних — 10, одужали — 102), ТОТ ЛО (станом на 22 травня) — 377 (летальних — 5, одужали — 133)”, — вказано у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень в тимчасово окупованому Криму захворюваність зросла на 39%, в Севастополі — на 17%, в тимчасово окупованій території Донецької області — на 80%, Луганської — на 22%. При цьому на Донеччині за тиждень кількість померлих збільшилась удвічі і зросла з 5 до 10, а в Луганську з 1 до 5.

“Мінреінтеграції неодноразово наголошувало, що окупаційні адміністрації подають неправдиві, значно занижені відомості щодо захворюваності і приховують летальні випадки. Внаслідок, у тому числі, і нашого інформування, наочною тенденцією минулого періоду на ТОТ ДЛО стало вимушене часткове визнання російськими окупаційними адміністраціями більшої кількості інфікованих, а також більшої кількості летальних випадків”, — повідомили у пресслужбі.

Вказано, що таким чином офіційна кількість зафіксованих випадків за добу зросла з 10 до 33, а за три дні кількість інфікованих зросла на 50%. Окрім того, Донецька окупаційна “влада” почала активніше визнавати випадки захворювання серед медиків.

“Варто зазначити, що тенденція до спотворення „офіційних“ даних захворюваності на ТОТ ДЛО зберігається, є підстави стверджувати про більшу кількість інфікованих та кількості смертей від COVID-19. Зокрема, повністю приховуються дані щодо захворюваності серед особового складу російського окупаційного військового контингенту. Зберігається нестача тестів, ЗІЗ, загострюється брак лікарів”, — додали у пресслужбі.

Зазначається, що на підконтрольній Україні території Донецької області кількість інфікованих у 2,7 раза менша, ніж на тимчасово окупованій території Донецької області, при співставній кількості населення та більшій кількості проведених тестів.

Нагадаємо, в окупованому Криму п’ять пацієнтів з COVID-19 знаходяться у важкому стані.



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