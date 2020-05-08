В окупованому Криму призовників почали відправляти на "службу" у збройні сили РФ - Мінреінтеграції
|19:01 25.05.2020
|Крым
З 19 травня у тимчасово окупованому Криму почалося направлення призовників для проходження строкової військової служби. Вже 21 призовник з окупованого Сімферополя відправився для проходження "служби" у з’єднаннях берегової оборони армійського корпусу Чорноморського флоту Російської Федерації.
Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"З 19 травня у Криму почалося направлення призовників для проходження строкової військової служби. Зокрема, група з 21 призовника з Севастополя направлена для проходження служби у з’єднаннях берегової оборони армійського корпусу ЧФ РФ. Окупаційна влада на ТОТ АР Крим і у м. Севастополі повідомляє про намір призвати до війська протягом весни-літа 2020 року близько 3 тис. осіб, з яких близько 400 - будуть проходити службу на території України - Кримському півострові", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що з 2015 року РФ, порушуючи міжнародні зобов’язання держави-окупанта, призвала до збройних сил близько 22,5 тис. осіб. При цьому, порушено близько 80 кримінальних справ проти осіб, які уникали призову до російської окупаційної армії.
"Згідно з міжнародним правом, діяльність держави-окупанта щодо призову населення Криму і Севастополя до лав збройних сил є воєнним злочином", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, призовників з окупованого Севастополя з 20 травня відправлятимуть на службу до ЗС РФ.
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