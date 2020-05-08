В окупованому Криму висунули звинувачення власнику телеканалу ATR – адвокат

18:30 25.05.2020   Крым

Підконтрольний Росії Верховний суд окупованого Криму почав розглядати по суті кримінальну справу проти власника кримськотатарського телеканалу ATR і одного з активних учасників громадянської блокади Криму в 2015 році Ленура Іслямова.

25 травня йому висунули звинувачення. Про це кореспонденту Радіо Свобода повідомив адвокат Олексій Ладин.

За його словами, представник російської прокуратури Криму висунув Іслямову звинувачення за трьома статтями кримінального кодексу Росії – «створення незаконного збройного формування, підготовка і здійснення диверсій», а також «публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії».

«Відбулося перше судове засідання по суті. Прокурор оголосила обвинувальний висновок, підтримавши його в повному обсязі. Прокуратура вважає, що вина мого підзахисного доведена. Захист в свою чергу не визнав провину у повному обсязі. Оцінюючи не тільки обвинувальний висновок, а й кримінальну справу, у мене склалося враження, що ті діяння, які ставлять моєму підзахисному – не підтверджуються доказами, які є в матеріалах справи», – прокоментував Ладин.

12 травня колегія підконтрольного Росії Верховного суду Криму почала розгляд кримінальної справи щодо Іслямова. Його звинувачують в «організації незаконного збройного формування, здійсненні диверсійних дій, а також за шістьма епізодами частини 1 статті 280 Кримінального кодексу – «публічні заклики до здійснення дій, спрямований на порушення територіальної цілісності Росії».

Раніше російські суди в окупованому Криму винесли три обвинувальних рішення щодо кримських татар, яких визнали винними у причетності до «Добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана», засновником якого вважається Ленур Іслямов.

Крім того, винесено два заочних вироки кримчанам із підозрами в тому, що вони нібито також є членами батальйону.

Кримінальну справу проти Ленура Іслямова російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) відкрила в жовтні 2015 року і оголосила його у федеральний розшук.



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