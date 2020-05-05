ВМС купують українські човни Brig
|18:15 25.05.2020
|Украина
ВМС ЗС України купують надувні човни вітчизняної марки Brig з навісним двигуном спеціального призначення.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Так у системі публічних закупівель оголошено два тендери від частин ВМС ЗС України.
По першому військова частина А2238 оголосила відповідний тендер на придбання двох надувних човнів HD460M. Оголошена вартість закупівлі у повній комплектації складає 524 000 гривень.
До комплекту човна входить:
Рятувальний жилет: 10 штук
Вогнегасник: 1 штука
Кранець: 2 штуки
Рятівний круг: 1 штука
Канат швартовий: 30 метрів
Електричний насос: 1 штука
Насос механічний: 1 штука
Ремкомплект: 1 штука
Сумка для човна: 1 штука
Сумка для настилу: 1 штука
Як двигун у специфікації описано Tohatsu M30HL потужністю 30 кінських сил або аналог.
Гарантійний термін для кожного з комплектів складає не менше 24 місяців, а термін поставки – 30 вересня 2020 року.
ВМС ЗСУ України купують човни Brig, що стоять на озброєні Збройних Сил України відповідно до ВК001 – 2000 за кодом Ф4222015Y.
Другий тендер оголосила військова частина А1420, там торги відбувались за переговорною процедурою з виробником цих човнів.
Кількість замовлених одиниць складає 4 штуки, а вартість згідно угоди – 1 048 000 гривень.
Також у тендері є певні відмінності щодо комплектації, так наприклад двигун, що передбачено для встановлення, марки Suzuki або DT40WL або аналог.
Подібні моторні човни використовуються для доставки малих груп у визначений район, наприклад водолазів від корабля чи місця на узбережжі (пірсу) до місця спуску.
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