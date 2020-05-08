В окупованому Росією українському Севастополі розформовують групу захоплених кораблів ВМС ЗС України.

Про це пише Телеграм канал Морской Флот, передає Український мілітарний портал.

Напередодні у штатне місце стоянки в бухті «Голандія» повернувся захоплений корабель управління «Слувутич» (U510).

Як пише Телеграм канал, раніше окупаційна адміністрація планувала повернути кораблі Україні, проте нібито через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 цього не сталось.

Формування групи з захоплених українських військових кораблів розпочалось у березні 2020 року.

Загалом у 2014-у році Росія захопила 51 військовий корабель та допоміжних суден ВМС ЗС України. Частина з них була повернута Україні впродовж перших двох місяців, згодом цей процес було зупинено.

Всі ці кораблі були захоплені впродовж лютого-березня 2014 року російськими військами в ході окупації Кримського півострова.