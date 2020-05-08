В окупованому Севастополі розформовують групу захоплених кораблів ВМС Украины
|18:01 25.05.2020
|Крым
В окупованому Росією українському Севастополі розформовують групу захоплених кораблів ВМС ЗС України.
Про це пише Телеграм канал Морской Флот, передає Український мілітарний портал.
Напередодні у штатне місце стоянки в бухті «Голандія» повернувся захоплений корабель управління «Слувутич» (U510).
Як пише Телеграм канал, раніше окупаційна адміністрація планувала повернути кораблі Україні, проте нібито через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 цього не сталось.
Формування групи з захоплених українських військових кораблів розпочалось у березні 2020 року.
Загалом у 2014-у році Росія захопила 51 військовий корабель та допоміжних суден ВМС ЗС України. Частина з них була повернута Україні впродовж перших двох місяців, згодом цей процес було зупинено.
Всі ці кораблі були захоплені впродовж лютого-березня 2014 року російськими військами в ході окупації Кримського півострова.
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