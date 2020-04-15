Румунія збирається провести тестування 30 тисяч свого населення на наявність антитіл до нового коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Міністрество охорони здоров’я Румунії оголосило про намір протестувати 30 тисяч населення країни на наявність антитіл до нового коронавірусу, щоб краще уявляти реальні масштаби поширення інфекції.

"Ми проведемо тестування населення, щоб побачити, яка частка була інфікована коронавірусом, у регіональному розрізі та за віковими групами. Тестування буде проводитися після піку епідемії, тому що зараз у нас ще є нові випадки, ми не отримаємо надійних результатів",- зазначив представник Міністерства охорони здоров’я Гораціу Молдован.

За його словами, використовуватися будуть швидкі тести на антитіла, затверджені ВООЗ.

За останні 24 години у Румунії повідомили про 4 нових смерті від коронавірусу та 213 нових випадків.

З початку епідемії, в країні зареєстровано 18 283 підтверджених хворих на коронавірус, померли 1197 хворих. Одужали вже 11 630 людей.

Нагадаємо, дослідження на наявність антитіл до коронавірусу у різних країнах показують досить низькі показники.

У Данії з 2600 випадково відібраних людей 1 071 пройшли тестування на антитіла. Тільки 12 опитаних отримали позитивний результат, що еквівалентно 1,1%.

Дослідження у Франції встановило, що антитіла до вірусу є у близько 4,4% населення, а в Іспанії, яка на 4-му місці за кількістю хворих на коронавірус – у близько 5%.

У Швеції, яка взагалі не запроваджувала жорсткого карантину, на кінець квітня антитіла до коронавірусу були у 7,3% мешканців регіону Стокгольма - основного осередку епідемії в країні.