Управління у сфері конкуренції та захисту прав споживачів Польщі порушило провадження проти групи, якій належить мережа магазинів Biedronka, за введення в оману клієнтів щодо країни походження фруктів і овочів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

Biedronka - мережа з понад 3 тисячами дисконтних магазинів у понад тисячі населених пунктів Польщі. За кількістю магазинів це найбільша комерційна мережа роздрібної торгівлі в Польщі.

Згідно зі скаргами споживачів, підтвердженими під час контролю Торгової інспекції, у магазинах мережі Biedronka на табличках з'явилися неправдиві відомості про країну походження фруктів та овочів.

Виявилося, що магазини Biedronka продавали як польські тепличні огірки з України, моркву з Бельгії і Нідерландів та італійську капусту з Франції.

У зв’язку з цим глава управління порушив провадження проти Jeronimo Martins Polska, якій належить мережа магазинів.

"Я звинуватив Jeronimo Martins Polska в порушенні інтересів споживачів шляхом введення їх в оману щодо країни походження фруктів і овочів. Для багатьох це ключова інформація, яка може визначити покупку того чи іншого продукту", - заявив глава антимонопольного управління Томаш Хростний.

За його словами, споживачі все частіше керуються економічним патріотизмом у своєму виборі та охоче обирають вітчизняні товари. Недостовірна інформація в магазинах Biedronka може спотворити їхні рішення щодо купівлі.

Через введення споживачів в оману Jeronimo Martins Polska загрожує штраф у розмірі до 10% від річного обороту.

Уряд Польщі закликав поляків купувати польську продукцію для підтримки місцевої економіки під час коронаровірусної кризи.