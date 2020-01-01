У Польщі українські огірки видавали за місцеві, щоб привернути патріотичних покупців
|17:15 25.05.2020
|Украина
Управління у сфері конкуренції та захисту прав споживачів Польщі порушило провадження проти групи, якій належить мережа магазинів Biedronka, за введення в оману клієнтів щодо країни походження фруктів і овочів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.
Biedronka - мережа з понад 3 тисячами дисконтних магазинів у понад тисячі населених пунктів Польщі. За кількістю магазинів це найбільша комерційна мережа роздрібної торгівлі в Польщі.
Згідно зі скаргами споживачів, підтвердженими під час контролю Торгової інспекції, у магазинах мережі Biedronka на табличках з'явилися неправдиві відомості про країну походження фруктів та овочів.
Виявилося, що магазини Biedronka продавали як польські тепличні огірки з України, моркву з Бельгії і Нідерландів та італійську капусту з Франції.
У зв’язку з цим глава управління порушив провадження проти Jeronimo Martins Polska, якій належить мережа магазинів.
"Я звинуватив Jeronimo Martins Polska в порушенні інтересів споживачів шляхом введення їх в оману щодо країни походження фруктів і овочів. Для багатьох це ключова інформація, яка може визначити покупку того чи іншого продукту", - заявив глава антимонопольного управління Томаш Хростний.
За його словами, споживачі все частіше керуються економічним патріотизмом у своєму виборі та охоче обирають вітчизняні товари. Недостовірна інформація в магазинах Biedronka може спотворити їхні рішення щодо купівлі.
Через введення споживачів в оману Jeronimo Martins Polska загрожує штраф у розмірі до 10% від річного обороту.
Уряд Польщі закликав поляків купувати польську продукцію для підтримки місцевої економіки під час коронаровірусної кризи.
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