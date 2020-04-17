100% стратегічних авіаперевезень в інтересах НАТО виконують українські важкі літаки компанії "Антонов", повідомив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

"За останній час нам вдалося сформувати в НАТО такий рівень довіри до нас, що на сьогодні за фактом українські важкі літаки компанії "Антонов" виконують 100% стратегічних авіаперевезень в інтересах НАТО", - сказав Божок в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він нагадав, що свого часу Україна ділила цей контракт із РФ, і частка РФ у ньому була значно більшою. Проте поведінка Кремля і безпрецедентна агресія, розв'язана Москвою проти України, змінила ситуацію, тому РФ втратила довіру НАТО і Альянс постав перед ситуацією, коли таку важливу сферу як стратегічні авіаперевезення неможливо залишати під контролем агресора.

"У цьому контексті ми розпочали роботу - я тоді ще керував Місією України при НАТО - про те, щоб повністю замінити українськими російські потужності у рамках проекту НАТО щодо стратегічних авіаперевезень. І нам це вдалося. На сьогодні 100% цих перевезень забезпечують українські літаки. І саме тому ви так багато чуєте і бачите, як українська "Мрія" та українські "Руслани" прилітають до Канади, Польщі, Німеччини, Франції тощо. Це є наслідком того, що свого часу ми досягли у нашому партнерстві з НАТО", - додав заступник міністра.

За його словами, якби в Україні було більше можливостей у сфері стратегічних авіаперевезень, вона могла б надати велику підтримку партнерам із НАТО, у зв'язку з цим наразі вживаються заходи для відновлення будівництва в Україні не лише важких літаків, а й середніх та малих.

"Тому ми наразі серйозно замислюємося над тим, у який спосіб нам реформувати державне підприємство "Антонов" для того, щоб повернути наші позиції на світовому ринку авіабудування. Світу потрібно більше транспортних літаків, оскільки ці послуги користуються попитом, і ми тут маємо серйозний потенціал. Тому наразі вживаються заходи для відновлення будівництва в Україні не лише важких літаків, а й середніх та малих. Є певні напрацювання з низкою країн. Ми могли б розпочати відповідний проект із НАТО, створивши для нього власний важкий транспортний літак", - наголосив Божок.