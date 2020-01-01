Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган привітав мусульман США з закінченням священного місяця Рамадан.

Повідомляє УНН з посиланням на турецьке державне агентство Anadolu.

У відеозверненні турецького лідера на адресу мусульманської громади США висловлюється сподівання на зміцнення миру, безпеки і стабільності в ісламському світі і на міжнародній арені в цілому.

“Сподіваюся, що нинішнє свято Рамазан (другий варіант назви свята Рамадан — ред.) стане передвісником періоду спокою, безпеки і миру для мусульман і всього людства. Пандемія коронавірусу довела, що жоден регіон планети, нація або держава не можуть убезпечити себе незалежно від рівня розвитку. Боротьба з викликами, що стоять перед людством, а саме: бідністю, тероризмом, ісламофобією, ксенофобією, расизмом, міграцією, війнами та конфліктами, а також хворобами, можлива лише шляхом міжнародного співробітництва”, — сказав глава турецької держави.

Ердоган привернув увагу до кризи світопорядку і нездатності існуючої міжнародної системи забезпечити мир, справедливість і безпеку на планеті: “Буквально минулого тижня ми стали свідками початку реалізації нового плану окупації і незаконної анексії земель, що ігнорують суверенітет Палестини і норми міжнародного права. Ми не будемо закривати очі на спроби певних кіл перетворити палестинські землі в розмінну карту. Знову хочу підкреслити, що Єрусалим — священне місто трьох релігій і його статус непорушний. Це межа, за яку нікому не дозволено переступати”.

Турецький президент також зазначив, що в “період, коли погляди всього світового співтовариства залучені до пандемії коронавірусу нового типу, триває також драма сирійського народу. У Лівії, ватажок незаконних формувань Халіфа Хафтар скоює злочини проти власного народу, дестабілізуючи ситуацію в країні і регіоні. На жаль, кровопролиття в Ісламському світі тривало і в священний для мусульман місяць Рамазан”.

“Мусульмани, які проживають в країнах Заходу, майже щодня стикаються з проявами ксенофобії та ненависті до Ісламу. Пандемія коронавірусної інфекції стала причиною більш масштабної критики світопорядку, нездатного до вироблення кроків щодо усунення сучасних викликів. У зв’язку з цим хотілося б знову заявити, що долю людства не повинні вершити п’ять країн-постійних членів Радбезу ООН. Глобальна система повинна бути переглянута з урахуванням принципів справедливості. Туреччина зробила все можливе для підтримки країн, в тому числі США, які звернулися до неї за допомогою в період пандемії. Висловлюю співчуття рідним і близьким померлих від коронавірусної інфекції, сподіваюся на швидке одужання хворих. Молитви, які ми підносимо в нинішніх умовах, поза всякими сумнівами, наповнені особливим змістом. Цьогорічне свято Рамазан ми відзначаємо в особливих умовах, проте наші серця єдині”, — йдеться далі у зверненні турецького лідера.