Україна успішно просунеться у приєднанні до Програми посилених можливостей НАТО цього року, переконаний заступник глави МЗС

16:30 25.05.2020   Украина

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок повідомив, що цього року Україні вдасться досягти позитивних результатів у процесі приєднання до Програми посилених можливостей НАТО.

"Приєднання до Програми посилених можливостей важливе не лише нам, а й нашим партнерам із НАТО з прикладної точки зору, оскільки це дасть змогу нашим військовим значно розширити свою співпрацю у сфері стримування в регіонах спільного інтересу (таким, наприклад, є Чорне море), а також щодо ситуаційної обізнаності, що є важливим для належного гарантування національної безпеки не лише України, а і країн-членів НАТО", - сказав Божок в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Цей процес наразі активно триває. На своєму рівні активно працюють міністри закордонних справ і оборони. Працюють дипломати та військові аташе в країнах-членах НАТО. Я особисто теж перебуваю в активних консультаціях із партнерами й переконаний, що цього року нам вдасться досягти позитивних результатів", - додав він.

Заступник міністра додав, що в приєднанні України до Програми посилених можливостей НАТО є спільний інтерес і України, і Альянсу, й висловив переконання в тому, що цей спільний інтерес дасть можливість здолати бюрократію.

"Звісно, для цього потрібна буде подія. Відповідні рішення ухвалюються на високому політичному рівні, й майданчик для ухвалення такого рішення - ця завжди подія, тобто це буде або засідання міністрів закордонних справ, або міністрів оборони країн НАТО у форматі Україна-НАТО", - розповів він.

"Ми наразі готуємо відповідні рішення, завершуємо відповідні процедурні питання, і розраховуємо, що на одному з заходів на відповідному рівні цього року рішення буде ухвалено, принаймні, президент України поставив нам таке доручення, і ми над цим активно працюємо", - додав Божок.



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