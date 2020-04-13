На Батьківщину повернулися звільнені з піратського полону семеро українських моряків, членів екіпажу судна MSC TALIA F.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“...на Батьківщину повернулися звільнені з піратського полону 7 громадян України, які входили до складу екіпажу судна “MSC TALIA F”, — написав Єнін.

За його словами, звільнення українських моряків є результатом злагодженої, наполегливої роботи українських дипломатів та судновласника, який був активно залучений у процесі перемовин з піратами.

Нагадаємо, сімох українських моряків, членів екіпажу судна MSC TALIA F, яких захопили в березні у Гвінейській затоці, звільнили з полону.