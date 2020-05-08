Прокуратура АР Крим скерувала до суду обвинувальний акт стосовно судді, яка перейшла на службу до окупаційних судових органів.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК, передає Укрінформ.

«Прокуратура автономії скерувала до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада)», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що українка, будучи суддею Київського райсуду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим, після окупації півострова у 2014 році зрадила присязі на вірність народу України, перейшовши на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

За даними правоохоронців, ця жінка брала безпосередню участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів, сприяючи таким чином окупації півострова, забезпечуючи становлення і зміцнення окупаційної адміністрації та надаючи допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, як уточнюють у відомстві, вона у складі незаконно створеного «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим» виносила «судові рішення» у справах за російським законодавством.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.