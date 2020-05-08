В украинском министерстве насчитали 22,5 тысячи крымчан, которых Россия призвала на службу в армию
|15:45 25.05.2020
|Крым
С 2015 года Россия в аннексированном Крыму призвала в вооруженные силы около 22,5 тысячи человек.
Об этом 25 мая сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает Радіо Свобода.
«При этом возбуждено около 80 уголовных дел против лиц, которые избегали призыва в российскую оккупационную армию», – говорится в сообщении министерства.
4 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что намерены призвать на военную службу 3 300 крымчан. Указывается также, что большая часть призывников отправится проходить службу за пределы Крыма, в воинские части Южного и других военных округов соседней России.
Прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный сообщил, что жители Крыма, которых призвали в российскую армию, не могут подвергаться уголовному преследованию на материковой части Украины.
Также в Прокуратуре АРК просят крымчан обращаться по телефону или электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.
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