Експерти: Вихід США з договору про «відкрите небо» може послабити Україну

15:30 25.05.2020   Украина

Очільник Міноборони США Марк Еспер пов’язав рішення Вашингтона вийти з угоди про «відкрите небо» з агресією Росії в Україні та Грузії.

Однак багато американських політиків іншої думки, пише InfoResist.

«З моменту підписання угоди «Відкрите небо» у 2002 році, Росія використовувала її в цілях пропаганди агресії проти своїх сусідів – України та Грузії», – написав Еспер у соцмережі.

Водночас низка американських політиків вважають, що вихід з угоди може послабити безпеку в Україні й у багатьох інших країнах світу.

Колишній міністр оборони США Вільям Перрі написав у Twitter, що вихід Штатів з договору про «відкрите небо» – це вагомий «промах» у міжнародній політиці.

«Закрита ще одна важлива лінія комунікації з Росією. На одну можливість менше, щоб запобігти лихові до того, як воно станеться. Далі вони прийдуть за новою угодою START, яка відкриє шлюзи до нових ядерних перегонів», – зазначив Перрі.

Експосол США в НАТО Айво Даалдер теж вважає, що такий крок американської влади послабить безпеку у всьому світі. За його словами, вся структура з контролю над озброєннями, яка створювалася для безпеки в Європі після «холодної війни», розпалася.

«Договір про традиційні збройні сили в Європі, Віденський документ, Угода про ліквідацію ракет середньої й малої дальності, і зараз – Угода про «відкрите небо». Порушення з боку Росії – це основна причина. Втім, вихід з угоди робить всіх менш захищеними», – пише Даалдер у Twitter.

У НАТО також відреагували на рішення Вашингтона. Генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг повідомив, що союзники НАТО зустрілися, щоб обговорити це питання. Окрім того, вони взаємодіють з РФ щодо її повернення до виконання угоди.

Голова комітету у закордонних справах Палати представників Еліот Енгель назвав вихід США з угоди «нелегальним». Він пояснив, що президент Дональд Трамп зобов’язаний був повідомити про таке рішення за 120 днів до початку процесу. Це передбачає закон про державну оборону.

Втім, низка прихильників Республіканської партії підтримують Трампа у його рішенні. Наприклад, сенатор Тед Круз вважає цей крок “перемогою” для безпеки США, оскільки Росія більше не зможе безперешкодно літати над Штатами і «стежити за людьми».

Ексрадник Трампа з національної безпеки Джон Болтон стверджує, що вихід США з договору є «великим моментом в історії контролю над озброєннями».

Нагадаємо, що угода про «відкрите небо» була підписана між 34 країнами світу після «холодної війни». Вона набула чинності в 2002 році й дозволила країнам-членам договору літати над територією інших підписантів, щоб стежити за тим, чи не готуються вони до зовнішніх військових дій.

У 2015 році угоду про «відкрите небо» було підписано між США і Україною.

21 травня стало відомо, що США вирішили вийти з договору і вже повідомили про це країнам-партнерам.



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